Sport.quotidiano.net - Giro 2025 a Lucca: record di biciclette e novità per il ciclismo lucchese

"Il 18 maggio, due giorni prima della tappa delche partirà da, grazie all’idea di Pierluigi Poli, ci candidiamo per lo show televisivo deiprocurandoci 2200che saranno posizionate in fila indiana per realizzare un cerchio sull’anello delle mura urbane: il più grande mai registrato prima". Così il confermato presidente del Comitato provinciale didella Federclismo, Pierluigi Castellani, sul, quando la corsa rosa sarà ancora protagonista nella città dell’arborato cerchio, visto che ci sarà la cronometro individuale del 20 maggio daa Pisa e, il giorno seguente, il passaggio dalla Valle del Serchio con la scalata di San Pellegrino in Alpe. Ilsarà presentato il prossimo 13 gennaio a Roma. Una vetrina eccezionale per tutto il movimento e per la città.