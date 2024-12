Ilrestodelcarlino.it - Furto di generi alimentari all'associazione I Care di Grottammare: indagini in corso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rubare ai poveri è un gesto ignobile. E purtroppo durante la notte fra martedì e mercoledì i ladri hanno rubato tutti iche erano stati raccolti dai Cacciatori di briciole dell’in zona Valtesino a. Sull’accaduto stanno svolgendoi carabinieri della stazione di. "Non si sono limitati alla sola merce raccolta nella giornata di sabato snei supermercati del territorio, ma hanno preso anche altra merce che avevamo già in deposito – commenta una collaboratrice che ieri mattina si era recata nei locali dell’, trovando la porta d’ingresso semi aperta – Nell’ufficio hanno messo tutto a soqquadro ed hanno rubato anche il denaro in contante che avevamo messo da parte per pagare il gasolio per il riscaldamento". Ieri pomeriggio il presidente di IStefano Fabbioni si è recato nella caserma dei carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti.