Ilrestodelcarlino.it - "From Ground Zero" di Paolo Spina candidato agli Oscar 2025: la catastrofe di Gaza in primo piano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il film "", distribuito in Italia da Revolver di, è nella shortlist dei candidati. Incentrata sullaumanitaria dei palestinesi a, l’opera è stata proiettata in anteprima adriatica a Corto Dorico. Ad Ancona, del resto,è cresciuto. dai sei anni fino alla maturità. Cinefilo, distributore e produttore cinematografico, dopo il liceosi trasferì a Bologna, dove si laureò in Storia Medioevale. Le sono ancora utili quegli studi nel cinema? "Mi aiutano a sopravvivere allo stress di questo ambiente, perché, quando sono sotto tensione, a volte mi isolo e me ne vado a fotografare monasteri, castelli e borghi medioevali; oppure mi metto a leggere i vecchi saggi della Laterza: mi fa staccare. Il cinema ti ammazza" Com’è il lavoro del distributore di film? "Vivo tra Bologna e a Berlino in inverno; ho l’ufficio a Roma" Come riuscite a intercettare film selezionati per gli? "Abbiamo creato Revolver nel 2002 con Shaila Rubin, massima casting director d’Europa, con cui ho co-prodotto film che hanno vinto il Leone d’oro.