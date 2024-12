Oasport.it - Frederic Vasseur: “Gestire Hamilton e Leclerc sarà una sfida, ma gioverà alla Ferrari. Non dobbiamo avere cali come nel 2024”

Leggi su Oasport.it

Nel corso del consueto pranzo natalizio con la stampa la, nella persona del Team Principal, ha svelato alcune delle proprie carte. In primis, l’ingegnere francese ha sottolineato quali saranno le intenzioni relativamentepresentazione della nuova monoposto. “impegnativo. La F1 presenterà il campionato il 18 febbraio a Londra, noi sveleremo la nuova monoposto il 19, prima dei test in Bahrain”, ha sottolinea.“Avremo davvero poche settimane di preparazione. Ma non sono preoccupato per Lewis. Non è un debuttante, ha tantissima esperienza e appena arriverà farà subito due o tre giorni al simulatore per provare i comandi della macchina, le nuove procedure, giri di qualifica e di gara. Decideremo il giorno del primo test in pista, in base al clima che ci“, ha voluto precisare il Team Principal della Rossa.