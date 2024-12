Tvplay.it - Donnarumma, infortunio tremendo: sanguina in campo

Leggi su Tvplay.it

Bruttissime scene durante il match tra Paris Saint Germain e Lione: davvero pesante il colpo subito dal portiere italiano.Un durissimo colpo, quello subito dal portiere italiano del PSG Gianluigi. Immagini che fanno restare con il fiato sospeso il pubblico da casa e quello allo stadio. Davvero momenti di apprensione per l’estremo difensore dei parigini che è uscito dal campo sanguinante, lasciando dietro di se anche perplessità da parte di alcuni per la conseguente decisione del direttore di gara.(ANSA) TvPlay.itAllo stadio Luis II di Monaco sta andando in scena il match tra i padroni di casa e il Paris Saint Germain: una partita di alta classifica visto che i parigini sono al primo posto con 7 lunghezze di vantaggio rispetto al Monaco che è secondo in coabitazione con il Marsiglia.