Disforia di genere, i consigli del pediatra per capire cosa fare

di: In Italia 1 caso ogni 10mila. Bona (Sipps-Sip): Assumere triptorelina in fasi iniziali pubertàRoma, 18 dic. – “Quello legato all’utilizzo della triptorelina è un problema di grande attualità anche dal punto di vista bioetico, perché i risvolti che possono scaturire da una terapia o una non terapia con triptorelina sono sicuramente oggetto di grande discussione. È però importante ricordare che questo farmaco deve essere assunto nelle fasi iniziali della pubertà, che di solito avviene tra gli 8 e i 10 anni. Se si ritarda troppo, l’effetto del farmaco si riduce di molto, perché c’è una avanzata trasformazione dei genitali. La variazione di sesso si può decidere anche a 20 o 30 anni, ma gli interventi necessari sono molto più complessi”. Lo spiega all’agenzia Dire il vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) e componente delo del Direttivo della Società Italiana di Pediatria (Sip), Gianni Bona, endocrinologo, commentando quanto dichiarato dal Comitato nazionale per la Bioetica che ha parlato di ‘incertezza sul rapporto rischi/benefici del blocco della pubertà con triptorelina e auspica che le prescrizioni avvengano solo nell’ambito delle sperimentazioni promosse dal ministero della Salute’.