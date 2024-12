Dimarco miglior terzino al mondo Supera un rivale | il confronto non regge!

Leggi su Inter-news.it

Federicodiventa ilal. L’Inter sorride di fronte ai numeri del suo calciatore, cheanche uno storico nemico e annulla ogni.CHE NUMERI! – I numeri di Federicocontinuano ad incantare. Il centrocampista dell’Inter, nonché fiero tifoso nerazzurro, si distingue per presenze, prestazioni, percentuali e record. Tra gli azzurri più prolifici, ildà costantemente prova di essere una risorsa preziosissima per Simone Inzaghi ma anche per Luciano Spalletti. A confermalo, adesso, è anche Transfermarkt, che aggiorna i nuovi valori dei calciatori di Serie A, regalando una sorpresa all’interistaal: brucia tutti, anche ilstorico!SORPASSO – Il portale, che si occupa di statistiche, rivela dati interessantissimi proprio su Federico