Dario Pagano: il giovane compositore che incanta con l'opera lirica e la musica classica

A cinque anni era già sul palcoscenico, a dieci aveva già scritto il primo componimento per pianoforte, a 13 un duetto d’amore dopo aver studiato armonia e orchestrazione da autodidatta. Il colpo di fulmine per, che oggi di anni ne ha 29, è stata l’grazie a un documentario su Luciano Pavarotti, quando nel 2007, appena dodicenne, in occasione della morte del tenore, si imbatte in Celeste Aida, la romanza del primo atto dell’Aida di Giuseppe Verdi. Da allora, che lavora come impiegato in un’azienda pubblica, non si è più fermato. È infatti di pochi giorni fa l’uscita della sua ultima fatica - “Amor Tui Nati“ -, un brano natalizio per solo pianoforte che sta già raccogliendo diversi consensi. Così come le altre opere composte: tre di queste sono state trasmesse da una emittente radiofonica online americana “Lonely Oak Radio“.