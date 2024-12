Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi, nuovi avvistamenti a Modena: “E’ viva”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 18 dicembre 2024 – Una settimana faera in centro a, a pochi passi dal Duomo, seduta accanto ad un uomo sui 40 anni, in un bar. Di questo ne è certa la signora Nunzia, che risiede poco distante e che è già stata sentita dai carabinieri. Parliamo ovviamente della scomparsa della 31enne di Vitriola di Montefiorino, di cui si sono perse le tracce a partire dal 20 settembre scorso. O meglio: gli, soprattutto in questi giorni sono stati diversi: centro storico, stazione e martedì pomeriggio anche Strada Morane. Sicuramentepassò da Porta Aperta per consumare un pasto in mensa lo scorso 23 ottobre. A fine novembre una dipendente del bar Chiaro Cafè di Corso Canalchiaro l’avrebbe notata seduta al tavolo. “Mi sono rimasti impressi gli occhiali” ha dichiarato la barista alle telecamere della ‘Vita in Diretta’.