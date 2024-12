Ilrestodelcarlino.it - Conerobus: tensioni e possibili tagli ai servizi aggiuntivi nonostante il bilancio positivo

I conti intornano soltanto a metà, in seno all’azienda resta la tensione e nel mirino deio dei ridimensionamenti potrebbero finire i, dal trasporto scolastico alle linee 46, Portonovo e così via. La società che dà lavoro a 465 dipendenti chiuderà ilin attivo di 12mila euro, grazie ai fondi trasferiti dalla Regione. Le perdite sono state quindi ridotte di 800mila euro, ma resta il pesante passivo pregresso. A proposito di, ieri mattina è saltata all’ultimo momento la riunione interna tra l’Amministratore delegato, Giorgio Luzi, e l’Rsu di. Tanti gli argomenti sul tavolo da affrontare, ma mezz’ora prima dell’incontro Luzi è stato richiamato con urgenza a Palazzo del Popolo per comunicazioni. Infuriati, così riferiscono le voci, i membri sindacali di rappresentanza che aspettavano il vertice per avere chiarimenti importanti.