Iltempo.it - "Condanna sarebbe figuraccia per l'Italia". Open Arms, Salvini incassa il sostegno di Musk

Leggi su Iltempo.it

Il giorno più lungo per Matteo. Il vicepremier e leader della Lega sarà nell'aula del carcere Pagliarelli di Palermo in attesa della sentenza per il processo sul caso. Sotto accusa per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito lo sbarco a Lampedusa di una nave della Ong spagnola con 147 migranti a bordo nell'agosto 2019, quando era ministro dell'Interno, rischia 6 anni di carcere e 1 milione di euro di danni. Lui si mostra tranquillo: "Non c'è la galera. Se mi assolvono, vorrà dire che è stato riconosciuto il mio lavoro. Se mino farò ricorso in appello perché la riterrei una profonda ingiustizia, non a me, al Paese", dice in un video sui social. Alla vigilia della sentenza, il vicepremier va a Bruxelles per il vertice dei Patrioti preparatorio al Consiglio europeo,la solidarietà degli alleati europei e, in un'intervista al quotidiano olandese "De Telegraaf", commenta: "Una eventuale? Per l'una