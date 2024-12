Superguidatv.it - Cena di Natale con Antonella Clerici: quando in tv e ospiti

diè il titolo del nuovo programma condotto dache vedrà la presenza di importanti personaggi famosi raccontarsi tra cucina e musica in questo periodo festivo. Vediamo insieme chi saranno gliandrà in onda.dicon, Gianni Morandi e Stefano De MartinoLa vigilia di, con tanto diiniziale e apertura dei regali finale, si avvicina. La Rai ha deciso di mandare in onda un programma che racchiude il mondo della cucina e quello della musica, mixato alle storie più celebri che ricorrono il 25 dicembre.diè il titolo della nuova trasmissione, per la prima volta in tv, che andrà in onda lunedì 23 dicembre 2024 alle ore 21.30, in diretta su Rai1.A condurla ci saràaccompagnata da dued’eccezione: Gianni Morandi e Stefano De Martino.