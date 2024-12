Lanazione.it - Cascina: consegnate le borse di studio intitolate a Sara Taddei

(PI), 19 dicembre 2024 – La Biblioteca comunale Peppino Impastato ha ospitato la cerimonia di consegna delledi, istituita più di venti anni fa dalla famiglia di, bravissima studentessa del ‘Pesenti’ scomparsa in un tragico incidente stradale nel 1997. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Lorenzo Bacci con la straordinaria media di 9,18; alle sue spalle, ex equo, Irene Ghelardoni e Sofia Giuntini con l’altrettanto importante media di 9,15. Si tratta di un premio in denaro che vuole costituire uno stimolo per gli studenti che iniziano il loro percorso di studi liceale all’istituto cascinese: il riconoscimento viene infatti assegnato ai due studenti o studentesse delle classi seconde che al termine del percorso della scuola media inferiore, nel primo quadrimestre e nello scrutinio della classe prima dell’anno scolastico precedente, abbiano ottenuto la più alta media dei voti.