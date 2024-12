Inter-news.it - Buchanan, dopo quasi un anno una prima volta in Inter-Udinese!

Tajonè stato molto sfortunato in questaparentesi da giocatore dell’. Il giocatore ha vissuto un infortunio difficile, oggi vivrà finalmente unain.SFORTUNATO! – La rottura della tibia subita con il Canada durante la Copa America non ha permesso a Tajondi entrare nelle rotazioni sin dall’inizio della stagione. L’esterno ha saltato la preparazione ed il ritiro con i compagni, non ha neanche giocato le prime settimane di campionato, è tornato da poco e può adesso tornare in campo. C’è una particolarità che riguarda la sua esperienza in Italia, inci sarà unaper lui.da titolare ingiocherà la suapartita da titolare con la maglia dell’non era mai successo, è solo entrato a partita in corso.