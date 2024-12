Bergamonews.it - Bergamo, attivo un nuovo servizio bancomat a Monterosso

. Grazie a una sinergia tra amministrazione comunale e soggetti del territorio, il quartiere dipotrà continuare a usufruire di unessenziale come il, nonostante la recente chiusura dell’ufficio postale della zona.Un risultato reso possibile dall’impegno congiunto di CGIL, della Cassa Rurale BCC di Treviglio e di Aler, in risposta all’appello del Comune diper individuare soluzioni in grado di mantenere servizi di prossimità fondamentali per la comunità, in particolare per la popolazione anziana del quartiere.“La possibilità di garantire undi tale rilevanza sociale è un segnale concreto di attenzione ai bisogni dei residenti e un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico, privato e sindacato,” sottolinea la Sindaca Elena Carnevali, evidenziando come il progetto rappresenti una risposta alle esigenze di un quartiere separato dal centro cittadino dalla presenza della superstrada.