Beatrice Torrigiani studia Amaduzzi: tesoro storico all'Accademia dei Filopatridi

Una tesi di storia dell’arte moderna per la laurea magistrale. La sta preparando, 24 anni, di Orvieto che è arrivata a Savignano per consultare testi, documenti e libri del carteggio di Giovanni Cristofano, nato a Fiumicino dove c’è ancora la casa natia e dove l’deitempo fa vi appose una lapide ricordo, si dedicò agli studi e all’insegnamento delle lingue greca e latina. Si occupò di numismatica dell’alto e basso Impero e si interessò dell’interpretazione di codici antichi. Fu studioso di scienze teologiche e di lingue orientali, scrivendo numerosi e pregevoli saggi in queste materie. Lasciò alla città di Savignano oltre 3.000 volumi e migliaia di lettere della sua ricchissima e preziosa biblioteca, di cui laè depositaria e custode.