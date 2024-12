Oasport.it - Basket, Venezia torna a vincere in EuroCup. La Reyer fa e disfa, ma festeggia con Bourg en Bresse

Vittoria pesante dellanella dodicesima giornata di. Succede di tutto, però, aen, con la squadra veneta, oggi allenata da Lele Molin vista l’assenza di Spahija, che alla fine riesce a102-99 dopo che sembrava aver messo al sicuro il successo a fine terzo quarto. I francesi riescono in una clamorosa rimonta, poi nel finaleritrova il comando della partita, anche seha avuto la palla del pareggio sulla sirena. Una vittoria fondamentale per la, che raggiunge in classifica proprio i francesi ed i rumeni del Cluj.Il protagonista della serata perè senza alcun dubbio Mfioundu Kabengele, che firma una doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi. Una doppia doppia anche per Jordan Parks con 13 punti e 10 rimbalzi ed importantissimo, soprattutto nel finale, il contributo di Kyle Wiltjer con 17 punti.