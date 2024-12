Tpi.it - Ascoli, uccide la moglie poi tenta il suicidio. In casa c’erano anche i figli della coppia

A Ripaberarda, in provincia diPiceno, un uomo di 48 anni, Massimo Malavolta, ucciso a coltellate la, Emanuela Massicci, 45 anni, e poi hato iltagliandosi le vene con la stessa lama. I fatti sono avvenuti nel primo mattino di oggi, giovedì 19 dicembre, nellafamiglia dove erano presentii due, che hanno 8 e 10 anni.L’uomo si trova attualmente ricoverato all’ospedale di, piantonato dai carabinieri: non è in pericolo di vita. Isono stati presi in consegna dai nonni materni.La famiglia gestisce un’osteria al piano stradastessa palazzina dove è avvenuto il delitto. È stato o stesso 48enne a dare l’allarme, informando dell’accaduto i suoi familiari, che hanno poi chiamato il 112.Sul posto i carabinieristazione di Castignano e del reparto scientifico del comando provinciale diPiceno.