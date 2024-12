Calciomercato.it - Arnautovic si rilancia: cosa cambia sul futuro all’Inter

Il centravanti austriaco torna titolare in attacco e si sblocca dopo quasi tre mesi: le ultime suldell’ex BolognaSventola la bandiera austriaca al Meazza. Torna al gol Marko, che sfrutta alla perfezione l’imbeccata di Taremi per sbloccare il risultato nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese.Marko(LaPresse) – Calciomercato.itPimpante fin dai primi minuti l’ex Bologna, che si era procurato anche un rigore poi tolto ai nerazzurri dalla revisione al VAR dell’arbitro Massimi. Sinistro chirurgico per, applaudito anche da Simone Inzaghi in panchina. Esultanza sotto la curva e gioia ritrovata per il 35enne austriaco, che sta vivendo un periodo complicato in nerazzurro. Il centravanti non segnava da oltre due mesi e mezzo, dal match per intenderci in Champions League di inizio ottobre stravinto dcontro la Stella Rossa.