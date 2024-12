Ilrestodelcarlino.it - Andrea Mercanti pronto a guidare la Civitanovese contro la Samb, attesa per il nuovo tecnico

È sempre più probabile che saràla prima squadra nel match di domenicala. Poi ildelladovrebbe essere ufficializzato. Se è vero che il patron Profili ha detto di avere a disposizione una lista di 15 nomi, è altrettanto veritiero che nella realtà l’attenzione è focalizzata su quattro o cinque persone. Non ci sono solo le piste vociferate da tempo, cioè Stefano Senigagliesi e Fabio Brini, nelle ultime ore si starebbe registrando un interesse per Marco Alessandrini (foto),classe 1954 con grandi esperienze nella categoria. Al momento è da escludere il nome di Manolo Manoni, un po’ meno quello di Flavio Destro. "Mi auguro che alla fine arrivi undi comprovata esperienza – afferma il presidente onorario Daniele Maria Angelini –, in modo che nessuno potrà dire che abbiamo cambiato in peggio.