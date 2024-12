Quotidiano.net - Amazon, il più grande sciopero di sempre negli Usa. Consegne a rischio sotto Natale

New York, 19 dicembre 2024 –Stati Uniti migliaia di lavoratori delle strutture disono inoggi. Lo ha reso noto il sindacato Teamsters, che rappresenta circa 10.000 operai del noto rivenditore online, in tutto il Paese. Teamsters, uno dei più grandi sindacati americani, sostiene i dipendenti che "stanno lottando per salari più alti, migliori benefit e condizioni di lavoro più sicure". Questa azione è stata definita, dal sindacato stesso, come il "piùcontronella storia degli Stati Uniti". I lavoratori hanno in programma di picchettare nelle strutture di New York, Atlanta, California meridionale, San Francisco e Illinois, mentre altriTeamsters "sono pronti a unirsi a loro", ha dichiarato il sindacato in un comunicato. "L'azione a livello nazionale fa seguito al ripetuto rifiuto didi seguire la legge e di contrattare con le migliaia di lavoratori diche si sono organizzati con i Teamsters".