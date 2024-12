Lanazione.it - Alessandro Cecchini, l'eroe civico di Carrara contro il degrado urbano

di Francesco Marinello C’è un nuovosilenzioso in città,, in arte Duracell, un cittadino qualunque che si è trasformato in un faro di speranza, ma anche in un pungolo per la coscienza collettiva, nel contesto di une ambientale ormai cronico. A raccontarlo alla premiazione di dell’altra mattina all’inizio della nuova passeggiata è il professor Riccardo Canesi, ideatore e amministratore del gruppo Facebook Lozzbusters, una comunità di 568 membri impegnati nel monitoraggio del decoro."Mi piacerebbe vivere in una città in cui non ci sia bisogno di– ha affermato Canesi – ma poiché il malcostume e l’inciviltà regnano da decenni, sono contento che ci sia". Parole che riflettono un’amara consapevolezza: a, la sporcizia non è solo un problema materiale, ma il sintomo di una società che fatica ad adottare le più elementari regole di convivenza civile.