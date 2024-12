Ilrestodelcarlino.it - Al Noi Lounge doppio concerto tra folk e canzoni d’autore

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al NoiMusic Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Domani sera il primo appuntamento è alle 22 con John Calzolari da The Voice Senior, che vedrà protagonista il cantante e chitarrista, affiancato da Mirko Guerra alle chitarra solista e accompagnamento, Stefano Capucci alla chitarraed elettrica, e Mirko Serafini alle percussioni. La proposta è di una esibizione unica con tanta energia e talento. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Info al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico. Sabato, sempre alle 22, i riflettori saranno tutti per il Francesca Romana Perrotta Ensemble.