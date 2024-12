Puntomagazine.it - Acqua, diga Vanoi ‘ai raggi x’, ma Roma attende anche opzione zero

Gava: Si stanno analizzando aspetti tecnici e di sicurezzaVenezia – Per il progetto delladel“si stanno analizzando con la massima attenzione tutti gli aspetti tecnici e di sicurezza, compresa la parte geologica e geotecnica, con le tecnologie più moderne oggi disponibili”. Il ministero delle Infrastrutture ha poi comunicato che “ad oggi non è stato presentato alcun progetto per l’esame e l’eventuale approvazione; pertanto, nessun procedimento è stato attivato al fine di formulare e corredare le necessarie considerazioni tecniche. Il livello progettuale dovrà, comunque, includere la comparazione di soluzioni alternative, compresa l’ossia l’assenza della, mediante elaborati specialistici volti a verificare il rispetto delle norme tecniche in materia”.