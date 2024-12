Usa | Kursk oltre 200 nordcoreani uccisi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.02 Un alto ufficiale militare statunitense ha dichiarato che un paio di centinaia di soldatiche combattevano al fianco delle forze russe contro l'Ucraina sono statio feriti durante i combattimenti nella regione di confine di. L'ufficiale non ha fornito dettagli sul numero esatto di morti, ma ha affermato che le forze nordcoreane non sembrano essere addestrate al combattimento, il che spiega l'ingente numero di vittime. La Casa Bianca ha confermato che icombattono in prima linea.