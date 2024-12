Ilrestodelcarlino.it - Unibo, approvato il bilancio triennale ma “mancano i fondi”

Bologna, 18 dicembre 2024 - Ilpreventivo, nel suo insieme, dell’Università di Bologna per il 2025, vede stanziate risorse per la gestione annuale pari a circa 972,59 milioni di euro, alle quali si aggiungono 122,21 milioni di risorse per investimenti, per un totale di quasi 1,1 miliardi di euro. Il documento prevede uno scomplessivo di 92 milioni. Un incremento che, rispetto agli esercizi 2022-24, è di circa 196 milioni di euro (+21,3%), e una programmazione che, “nonostante siano cambiate le condizioni di contorno rispetto alprecedente”, dice il rettore Giovanni Molari, continua sulla falsa riga degli anni scorsi. Le notizie positive, però, sembrano essere finite qui. Infatti, se le cose non cambieranno sul piano nazionale, nel lungo periodo, “la gestione attuale delnon sarà più sostenibile”, annuncia Molari, questo perché “il diverso assetto di finanziamento del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) per il sistema universitario ha determinato riduzioni nelle assegnazioni attese, pari a 62 milioni di euro nel triennio”, dice.