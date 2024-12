Universalmovies.it - The Electric State | Il nuovo trailer del film Netflix

Il colosso dello streamingha condiviso in rete ildi The, ildei fratelli Russo ispirato alla graphic novel di Simon Stålenhag.Con un duo protagonista formato da Millie Bobby Brown e Chris Pratt, ilsi presenta al popolo della rete come uno deipiù costosi di sempre per il colosso dello streaming. Theè ambientato in una sorta di versione retrò degli anni novanta dove i robot senzienti che un tempo servivano pacificamente gli umani, ora vivono in esilio a seguito di una rivolta fallita.TheIlTheNote di ProduzioneMillie Bobby Brown, interpreta Michelle, una giovane orfana in cerca del fratello apparentemente morto. Chris Pratt veste, invece, i panni di un soldato veterano di nome Keats che ora fa il camionista e contrabbanda merci.