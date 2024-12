Ilrestodelcarlino.it - Stanziati cinque milioni per i danni del terremoto del 2022 ad Ancona

Buone notizie per i terremotati di. Nella notte tra lunedì e martedì, la Commissione Bilancio alla Camera ha approvato un emendamento alla Finanziaria 2025 relativo al sisma del 9 novembre. Un emendamento del deputato anconetano di Fratelli d’Italia, Stefano Benvenuti Gostoli, approvato con la riformulazione dell’Esecutivo nazionale. Per il sottosegretario all’Economia e alle Finanze Lucia Albano, "ii Governo prosegue nell’impegno di dare certezze e prospettive alle famiglie anconetane rimaste senza casa". E nel dettaglio, per la progettazione e l’avvio delle opere di ricostruzione, affidati alla Struttura del commissario straordinario alla Ricostruzione per il sisma 2016 Guido Castelli, "sono statidi euro per l’anno 2025 e settedi euro per Il 2026 – ha detto Albano –.