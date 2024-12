Cinemaserietv.it - Scream 7, anche Courteney Cox nel cast: il ritorno di Gale è ufficiale!

Leggi su Cinemaserietv.it

Cox, icona della saga cinematografica di, ha ufficialmente firmato per tornare nel settimo capitolo della celebre serie horror. Interprete del personaggio della giornalistaWeathers fin dal primo film del 1996, Cox è dunque ora l’unica attrice ad essere apparsa in tutti i capitoli, consolidando il suo ruolo di “final girl” definitiva della serie.Dopo aver dichiarato a settembre, come ricorda Mark Malkin di Variety, che ha dato la notizia in esclusiva nella sua rubrica Just For Variety, di non essere ancora stata contattata per il nuovo progetto, l’attrice si era però detta entusiasta del fatto che la regia del film fosse stata affidata a Kevin Williamson, autore della sceneggiatura del primo film.Cox ha definito la scelta di Williamson come “la migliore possibile” e ha anticipato che questa sarà un’esperienza “divertente e ricca di sorprese”: lo scrittore è stato chiamato a sostituire dietro la macchina da presa Christopher Landon, fra i primi ad abbandonare il progetto del film dopo gli scandali, produttivi e non, che ne hanno piagato lo sviluppo.