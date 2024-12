Oasport.it - Sci di fondo, Tour de Ski 2025. Ci sarà anche Therese Johaug! La norvegese rivoluziona il suo programma

Leggi su Oasport.it

Nel mese di settembre, quandoaveva ufficializzato il proprio ritorno in attività, era stata chiara. “Gareggerò in Coppa del Mondo solo a inizio stagione. Farò sicuramente Kuusamo e Lillehammer. La mia presenza a Davosvalutata nell’imminenza della tappa, dopodiché tornerò in Scandinavia per preparare i Mondiali di Trondheim”. Ebbene, a distanza di poche settimane, ildella trentaseienneè completamente cambiato. Infatti è stata inserita nel novero delle convocate per ilde Ski! Un’autentica “inversione a U” nei propri piani, che contemplavano una lunga pausa di preparazione in vista della manifestazione iridata. Quali siano le ragioni di questo radicale cambiamento di piani, lo svelastessa.“Sono molto contenta del mio inizio di stagione.