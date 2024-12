Sarkozycondanna a 3anni e braccialetto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.35 L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato in via definitiva per i reati di corruzione di magistrato e di traffico di influenze a tre anni di carcere. Per due anni della condanna verrà applicata la condizionale, mentre per l'anno rimanente Sarkozy indosserà ilelettronico.E' la prima volta che un ex èpresidente avrà una misura che ne limita la libertà.La condanna prevede tre anni di ineleggibilità e la privazione dei diritti civili. I legali hanno annunciato il ricorso alla Corte europea dei diritti umani.