Sarkozy condannato a tre anni | uno dovrà scontarlo col braccialetto elettronico

Nicolas, ex presidente francese, è statoin via definitiva a 3di carcere per corruzione di magistrato e traffico di influenze, di cui uno da scontare senza condizionale con il beneficio del. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei legali di, rendendo definitiva la condanna emessa in appello. A 69è il primo ex capo dello Stato francese a ricevere una condanna di tale gravità. Tra un mese, al compimento dei 70, potrebbe chiedere di non scontare l’anno di, una misura prevista dalla legge per persone anziane.Leggi anche: Giorgia Meloni in Senato: “Non prendo ordini da Elon Musk, sono una donna libera”Una condanna senza precedentiLa vicenda, nota come caso “Bismuth”, prende il nome dall’identità riservata cheutilizzava per contatti segreti.