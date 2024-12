Liberoquotidiano.it - Sarkozy, condanna definitiva al carcere: umiliazione a casa di Carla Bruni, "gli agenti francesi..."

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di Nicolasnel caso delle intercettazioni, rendendola suaa 3 anni didi cui uno senza condizionale, con il beneficio del braccialetto elettronico. L'accusa nei confronti del politico francese era di corruzione e traffico d'influenza. Si tratta, sottolineano i commentatori d'Oltralpe, di una sanzione senza precedenti per un ex capo di Stato. Il caso in esame è quello delle intercettazioni telefoniche, noto come Bismuth. La Corte d'Appello nel maggio 2023 aveva confermato la suain primo grado., compagno della super-modella italiana(ormai parigina d'adozione) ha già annunciato attraverso i suoi legali un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'Uomo. Nei suoi confronti era già stata emanata unaa 3 anni di ineleggibilità e privazione dei diritti civili.