Sanremo 2025, scatta il totonomi per la co-conduzione: ipotesi bomba (a partire da Annalisa)

Carlo Conti alla guida, Alessandro Cattelan co-conduttore della finale, ma chi saranno gli altri volti a guidare il Festival di? Le.Il Festival diè da sempre un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica italiana. Con l’annuncio dei 30 artisti in gara, l’attesa cresce e si concentra non solo sui talenti che calcheranno il palco dell’Ariston ma anche su chi avrà l’onore e l’onere di condurre una delle kermesse più seguite della televisione italiana. Dopo l’addio di Amadeus, Carlo Conti è pronto a prendere le redini del Festival, ma chi saranno i suoi co-conduttori?Carlo Conti è il direttore artistico di: chi co-condurrà con lui? – Screenshot TV – notizie.comLa curiosità intorno ai nomi che affiancheranno Conti è palpabile. Tra conferme ufficiali e speculazioni, il pubblico attende con ansia di scoprire chi contribuirà a rendere unica questa edizione del Festival.