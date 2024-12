Notizie.com - Salvataggio di Ottavia Piana, il presidente degli speleologi Sergio Orsini: “Incidente strutturale imponderabile, nessuna carenza di sicurezza”

“Si può fare di tutto affinché gli incidenti non accadano, poi però l’si mette di mezzo. Si tratta di episodi che possono accadere”.A parlare in esclusiva per Notizie.com èdella Societàca italiana. Conabbiamo analizzato la vicenda di cui è stata protagonista la speleologa, rimasta bloccata per alcuni giorni all’interno di una grotta.di, il: “di” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.comVicenda che, grazie a decine di soccorritori, si è conclusa positivamente. La notte scorsa, infatti, la 32enne originaria di Adro in provincia di Brescia, è stata portata fuori dall’anfratto., istruttrice presso lo Speleo Cai di Lovere e segretaria nell’azienda di famiglia, ora è ricoverata in ospedale con lesioni e fratture varie ma è sempre rimasta cosciente.