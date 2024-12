Liberoquotidiano.it - Report: Gasparri, 'nuovo scandalo, presentata interrogazione per sapere che farà Rai'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Ci risiamo.è dial centro di unoinquietante. Dopo l'aggressione ai danni di Federica Corsini e il richiamo dell'Agcom per il mancato rispetto delle regole durante le elezioni in Liguria, emerge un preoccupante e pericoloso intreccio tra l'attività di dossieraggio degli ‘spioni' milanesi di Equalize e la trasmissione condotta da Ranucci. Ormai conosciamo bene Ranucci, bugiardo ‘semper et perpetuo', in costante contrasto con le regole sia morali sia giuridiche. Imbarazzato dall'ultima vicenda che riguarda la sua trasmissione, ammette che il caso è da approfondire. Ranucci non si preoccupi, ci assicureremo che vengano svolte tutte le verifiche necessarie". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio, membro della commissione di Vigilanza Rai.