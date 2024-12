Pmi innovazione digitale personalizzata | via alle candidature per PID-Next

Leggi su Ildenaro.it

Al via ledelle imprese al bando PID-, il Polo didel sistema delle Camere di commercio. Saranno mille le micro, piccole e medie aziende che avranno la possibilità di accedere a percorsi personalizzati di first assessment e attività di orientamento in grado di supportare la trasformazionedella propria attività. Il progetto PID -, promosso da Unioncamere con il supporto di Dintec, sarà realizzato dai Punti impresadelle Camere di commercio. PID-è finanziato con fondi del Piano nazionale di impresa e resilienza, che copriranno i costi dei servizi resi, da un minimo dell’80% per le medie imprese fino al 100% per le micro e piccole. Tre gli step previsti per le imprese che si aggiudicheranno i servizi dei Punti impresa. L’analisidella maturitàattraverso un incontro in impresa con un addetto del Polo che svolgerà una valutazione del livello di maturità, degli obiettivi dell’azienda e dei fabbisogni tecnologici necessari al loro raggiungimento.