Pier Silvio Berlusconi: Mediaset supera Rai nonostante sfide globali

"L'anno scorso abbiamo fatto lo storico sorpasso nelle 24 ore nei confronti della Rai. Anche quest'anno,il servizio pubblico avesse gli Europei e le Olimpiadi e noi mezza Champions in meno, siamo un soffio sopra alla Rai". Lo ha detto l'amministratore delegato didurante la festa organizzata con i dipendenti dell'azienda per lo scambio di auguri natalizi. "Ci tengo a dire - ha sottolineato - che raggiungere ore la Rai non è per nulla nei nostri obiettivi. Noi ci misuriamo con noi stessi, facciamo una televisione commerciale e quindi dobbiamo guardare ai contatti pubblicitari. Lì siamo messi ancora meglio e devo anche dire che Publitalia quest'anno ha fatto un miracolo. Siamo riusciti a tenere la stessa quota di mercato dell'anno scorso, una quota record in un anno così complicato".