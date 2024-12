.com - OnePlus 13: lancio globale il 7 gennaio 2025

13 sarà lanciato a livelloil 7con arrivo anche in Europa e quindi in Italia. Per la prima volta saranno disponibilitre colorazioni.Sappiamo tutto del nuovo dispositivo poiché è stato lanciato il 31 ottobre in Cina come avviene di consueto con i modelli13: sensore ultrasonico, certificazione IP69 e batterie da 6000 mAh13 arriva in Europa il 713 sarà disponibile in tre colorazioni: Arctic Dawn, Black Eclipse e Midnight Ocean. Quest’ultima rappresenta una svolta innovativa, essendo il primo smartphone a presentare una finitura in pelle vegana in microfibra, perfetta per chi cerca un tocco premium e sostenibile. La colorazione Arctic Dawn, invece, presenta un nuovo rivestimento in vetro, una novità assoluta nel settore secondo l’azienda.