Ilnapolista.it - Napoli: Folorunsho conteso da Fiorentina e Lazio, Spinazzola in uscita (Pedullà)

Ilsta visionando dei possibili colpi di mercato per gennaio, soprattutto per quanto riguarda le alternative ai titolari. E in particolar modo si parla di difesa e centrocampo, con alcuni nomi che potrebbero essere presto indato che non hanno convinto il tecnico Antonio Conte.dainSecondo quanto riportato da Alfredo:Per Biraghi vedremo chi si materializzerà per primo tra ile le altre big, concomunque in. Lo scambio tra terzini con il club di De Laurentiis può essere una soluzione, ma non siamo ancora nel vivo, esattamente come il club viola apprezza dallo scorso agosto, cercato a lungo dalla. Biraghi arriverebbe solo con la cessione dell’ex Romabocciato, scrive la Gazzetta dello Sport:“Quattro mesi dopo, Leonardoè stato praticamente congelato, sta nella terra dimezzo, gioca poco (264’ e solo 29’ nelle ultime sette gare), non garantisce ciò che Conte ilprevedevano potesse fornire e dunque costringe a riflessioni prolungate”, riflessioni che portano a Cristiano Biraghi, esterno dellain rotta totale con Palladino.