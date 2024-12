Sport.quotidiano.net - Michele Trombetta nuovo attaccante del Forlì Calcio: trasferimento definitivo

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Si è girato". Sembra già di sentirli i supporter biancorossi intonare in loop, dagli spalti del ‘Morgagni’, quell’iconico tormentone che ha spopolato sul web in estate. Già, perché mancano solo i crismi dell’ufficialità, ma ‘Michelone’ c’è: è lui ildel. Che cala l’asso e sfida la concorrenza. A suon di gol.: un uomo, un bomber, un meme. Star della Kings League – il torneo dia 7 partorito dalla fervida mente di Gerard Piquè, ex difensore del Barça nonché campione d’Europa e del mondo con la Spagna –, nella quale ha giocato con gli Stallions dello streamer ‘Blur’ capitanati dal Pupone nazionale Francesco Totti, il centravanti sbarca all’ombra di San Mercuriale per ripulire il Galletto dal fango della serie D e riportarlo nel cortile di sua competenza: la C.