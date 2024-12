Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: contatti sempre più intensi tra Dybala e Galatasaray. Juric verso la Premier

, 18 dicembre 2024 – Le scorse ore hanno acceso una voce dinon da poco e nelle ultime ore starebbe prendendopiù corpo. Già in estate laaveva chiesto a Pauloe al suo agente di guardarsi attorno a caccia di una possibile destinazione gradita e al momento a voler tentare il giocatore sembra esserci la Turchia. Nelle ultime ore infatti si sarebbero allacciati itra l'entourage della Joya e il, formazione di Istanbul campione in carica della Super Lig turca, ora alla caccia dell'ennesimo colpo da novanta, dopo aver messo sotto contratto nelle ultime stagioni ragazzi del calibro di Nicolò Zaniolo, Mauro Icardi, Dries Mertens e ultimo in ordine cronologico Victor Osimhen. Il giocatore avrebbe già dato il proprio benestare alla trattativa e il club starebbe cercando di capire con quali cifre convincere il giocatore a lasciare l'Italia 12 anni dopo il suo arrivo nel Palermo allora di Zamparini.