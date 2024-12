Oasport.it - LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 52-48, Eurolega basket in DIRETTA: punteggio basso nella ripresa, greci a +4 dopo 25?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-50 Matt Morgan prova a scuotere la: -10.60-48 Bomba micidiale di Evan Fournier, che tira col 50% da tre: +12.57-48 Schiacciata di potenza di Milutinov: i padroni di casa tornano a ruggire, +9.55-48 Tripla di Evan Fournier: +7.52-48 Stoppata irregolare e canestro valido per Vezenkov: ancora +4.50-48 Ante Zizic replica alla stessa maniera sfruttando il fisico: si sblocca la, -2.50-46 Milutinov col semi-gancio: break di 7-0 dei padroni di casa, +4.48-46 Thomas Walkup spara la tripla del sorpasso ellenico.45-46 Evan Fournier sblocca il: -1.Polveri bagnate in questo avvio di terzo quarto, con ilancora fermo sul 43-46quasi due minuti di gioco.Inizia la: si riparte dal 43-46 con cui si erano chiusi i primi 20?.