L’intercettazione che inguaia Report | Domani vedo Sigfrido

Un’intercettazione. MentreRanucci dice che la trasmissione non ha mai dato «notizie agli spioni». L’hacker Nunzio Calamucci, arrestato il 28 ottobre nell’ambito dell’inchiesta su Equalize, ha raccontato di aver parlato con l’inviato del programma Giorgio Mottola. Ai pm Francesco De Tommasi e Antonello Ardituro Calamucci ha detto di aver passato notizie a Mottola e che l’altro le passava a lui. Descrivendo così una sorta di collaborazione tra la trasmissione e l’agenzia con sede sotto il Duomo di Milano. A parlare delè oggi Il Giornale. Che spiega come Ranucci nella replica non abbia negato di aver ricevuto notizie. Ma solo di non averle passate.Calamucci e il suo capo Carmine Gallo lavoravano per l’agenzia del presidente della Fiera di Milano Enrico Pazzali.