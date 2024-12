Bergamonews.it - Influenza, picco dopo le feste: “Quest’anno meno casi ma sintomi più forti”

“Rispetto all’anno scorso isono, ma isono più. Ildovrebbe arrivarele, in leggero ritardo rispetto al consueto andamento dei contagi e alla tempistica attesa”. Così il dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) – Bergamo, traccia il punto della situazione sulla diffusione dell’.L’ampia adesione alla campagna vaccinale antle sta consentendo a molte persone di mettersi al riparo dalle complicanze.Lo abbiamo intervistato per saperne di più.Come sta andando la situazione?Rispetto all’anno scorso i contagi risultano inferiori dal punto di vista numerico, ma isono più sintomatici. Significa che i pazienti che contraggono l’sono, ma manifestanopiù importanti, ossia in modo più intenso, soprattutto febbre alta e dolori muscolari, che tendono a essere più