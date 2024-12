In pensione a 64 anni con 20 di contributi | le nuove regole con la rendita dei fondi integrativi

Leggi su Open.online

Lasciare il lavoro a 64con 20 di. A patto che per chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995 (ovvero quando è entrato in vigore il sistemavo) chi vuole andare inabbia maturato un importo dell’emolumento pari ad almeno 3 volte l’assegno sociale. Ovvero più di 1.600 euro al mese. Un emendamento alla Legge di Bilancio presentato dalla Lega prevede che dal 2025 per superare la soglia si possa utilizzare lamaturata presso il fondo di previdenza integrativa. Ma in questo caso saranno necessari 25dia partire dal 2025 e 30 dal 2030.Come funzionaAttualmente può andare ina 64con il regimevo e 20disoltanto se l’assegno vale 3 volte laminima per gli uomini e 2,8 volte per le donne.