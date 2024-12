361magazine.com - Grande Fratello, reunion fuori dalla Casa tra ex inquilini: chi sono i presenti

Leggi su 361magazine.com

tra ex: ecco chi era presente e dove siincontrati, anche in questa nuova edizione iniziata lo scorso 16 settembresbocciate diverse amicizie che continuano ad esistere anchepiù spiata d’Italia. Federica Petagna è stata eliminata dal reality show due settimane fa, e nell’ultima puntata andata in onda lunedì, anche il suo attualmente fidanzato Stefano ha dovuto abbandonare il gioco a causa del televoto. La giovane coppia sembra aver ritrovato la giusta armonia ed infatti dopo l’uscita di Stefano hanno ripreso la loro frequentazione vivendosi lontani dalle telecamere.Leggi anche, Helena parla di Zeudi. La confessioneUna specialenella CapitaleNelle ultime ore l’ex concorrente Federica ha condiviso inediti scatti mentre si trova nella Capitale, ma non è del tutto sola, anzi è avvenutauna vera e propria