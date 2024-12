Lettera43.it - Fabrizio Mancinelli, chi è l’italiano nella shortlist degli Oscar

Non c’è solo Vermiglio di Maura Delpero a rappresentare l’Italia nelleper la 97esima edizione. In due dei 15 cortometraggi live action selezionati dall’Academy, hanno infatti lavorato professionisti italiani. I progetti in questione sono Dovecote, prodotto dal romano Enzo Sisti, e Anuja, la cui colonna sonora è stata scritta dal compositore. Nato a L’Aquila nel 1979 e residente a Los Angeles dal 2011, a giugno è diventato membro dell’Academy of motion pictures. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@fab)Ha musicato film per i grandi studios come Disney, Universal e Paramount«Ho scelto strumenti poco consueti e familiari al nostro orecchio (come la viola da gamba o il liuto insieme a tecniche sonore come gli archi soli sul ponticello), che potessero suonare differenti ma non si confondessero con strumenti e sonorità della tradizione indiana», ha detto, come riportato dall’Ansa, raccontando le musiche del corto.