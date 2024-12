Anteprima24.it - Eccellenze per i giovani, partnership tra CentroStudi Benevento e la Scuola Calcio Grippo DRS

Tempo di lettura: 2 minutiDuedel territorio uniscono le forze per sostenere il benessere e lo sviluppo deiatleti.e laDRS” hanno siglato un accordo diche mette al centro i ragazzi e le loro famiglie, offrendo nuove opportunità per la crescita culturale e sportiva.LaDRS”, unicadi categoria Elite nella provincia di, da anni rappresenta un punto di riferimento per la formazione sportiva dei, fornendo una preparazione tecnico-atletica di altissimo livello. Ora, grazie a questa collaborazione, i suoi tesserati e le loro famiglie potranno usufruire di condizioni agevolate per accedere ai servizi offerti da, un ente d’eccellenza che si dedica alla formazione scolastica e culturale.