Eccellenza. Il Sant’Agostino a Massa Lombarda recupera Vanzini

Iloggi pomeriggio proverà a tenere a distanza ilnel recupero delle 14.30 in Romagna. In teoria una partita alla portata, ma in casa ramarra non si fidano, visto il pareggio a reti bianche in casa con il modesto Granamica. Un risultato che sta stretto alla squadra di Ricci, che sconta le tante assenze e la difficoltà a trovare la via della rete. Rispetto a domenica scorsa sarà a disposizione l’attaccante, ma non l’ex spallino Laurenti, l’acquisto più rappresentativo messo a segno dal direttore sportivo Marco Secchieroli. L’attaccante arriva dopo l’esperienza in chiaroscuro al Porto Viro, ha voglia di mettersi in gioco nella migliore piazza ferrarese del calcio dilettantistico, l’inserimento dovrebbe essere agevole, in quanto Ruggero Ricci ha già allenato il ragazzo.